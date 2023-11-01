Al Jazeera: пять человек погибли в результате ударов ЦАХАЛ на юге сектора Газа

Пять человек погибли, ещё 40 ранены в результате ударов ВВС Израиля по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа.

Об этом информирует Al Jazeera.

«По меньшей мере пять палестинцев были убиты и ещё 40 получили ранения в результате налётов израильской авиации на два жилых дома в Хан-Юнисе», — передаёт телеканал.

Ранее сообщалось, что в результате ударов по лагерю беженцев «Джабалия» в секторе Газа не менее 400 человек погибли и получили ранения.

Также в Al Arabiya заявили, что армия Израиля атакует административный центр Газы с пяти направлений