Al Jazeera: пять человек погибли в результате ударов ЦАХАЛ на юге сектора Газа
Об этом информирует Al Jazeera.
«По меньшей мере пять палестинцев были убиты и ещё 40 получили ранения в результате налётов израильской авиации на два жилых дома в Хан-Юнисе», — передаёт телеканал.
Ранее сообщалось, что в результате ударов по лагерю беженцев «Джабалия» в секторе Газа не менее 400 человек погибли и получили ранения.
Также в Al Arabiya заявили, что армия Израиля атакует административный центр Газы с пяти направлений