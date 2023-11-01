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Блинкен: Палестинская национальная администрация — лучший вариант для Газы

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Палестинская национальная администрация была бы лучшим вариантом для сектора Газа.

Об этом информирует РИА Новости.

Кроме того, Блинкен добавил, что позволить ХАМАС или Израилю управлять сектором Газа — «это не вариант».

Также Блинкен заявил о необходимости изучить возможность «гуманитарных пауз» в Газе.

Ранее сообщалось, что конгрессе протестующие прервали Блинкена с требованием прекратить огонь в Газе.

Также, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, переговоры о создании двух государств, Палестины и Израиля, едва возможны.

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