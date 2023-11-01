Блинкен: Палестинская национальная администрация — лучший вариант для Газы
Об этом информирует РИА Новости.
Кроме того, Блинкен добавил, что позволить ХАМАС или Израилю управлять сектором Газа — «это не вариант».
Также Блинкен заявил о необходимости изучить возможность «гуманитарных пауз» в Газе.
Ранее сообщалось, что конгрессе протестующие прервали Блинкена с требованием прекратить огонь в Газе.
Также, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, переговоры о создании двух государств, Палестины и Израиля, едва возможны.