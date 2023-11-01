ВОЗ с 7 октября смогла доставить медпомощь лишь для 370 тысяч жителей Газы
Об этом он написал в соцсети Х.
Гебрейесус отметил, что организации прямо сейчас необходимо получить доступ для предоставления большего количества предметов медицинского назначения.
Ранее сообщалось, что более 750 человек могут умереть в ближайшее время в двух крупных больницах сектора Газа («Аш-Шифа» и индонезийском госпитале) из-за прекращения работы электрогенераторов по причине нехватки топлива.
Также стало известно, что более 80 тяжелораненых из сектора Газа переправят на лечение в Египет.