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ВОЗ с 7 октября смогла доставить медпомощь лишь для 370 тысяч жителей Газы

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Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что с начала эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября ВОЗ смогла перевезти помощь медицинского назначения только для 370 тыс. человек из двухмиллионного населения сектора Газа.

Об этом он написал в соцсети Х.

Гебрейесус отметил, что организации прямо сейчас необходимо получить доступ для предоставления большего количества предметов медицинского назначения. 

Ранее сообщалось, что более 750 человек могут умереть в ближайшее время в двух крупных больницах сектора Газа («Аш-Шифа» и индонезийском госпитале) из-за прекращения работы электрогенераторов по причине нехватки топлива.

Также стало известно, что более 80 тяжелораненых из сектора Газа переправят на лечение в Египет.

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