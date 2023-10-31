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Палестинский Красный Полумесяц: Израиль угрожает бомбардировками больницы в Газе

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Израиль продолжает угрожать бомбардировками больницы «Аль-Кудс» в секторе Газа.
Палестинский Красный Полумесяц: Израиль угрожает бомбардировками больницы в Газе
  • AP
  • © Petros Giannakouris

Об этом рассказала RT представитель палестинского Красного Полумесяца Нибаль Фарсах.

По её словам, в больнице находятся около 14 тыс. переселенцев и более 500 пациентов, многие из которых подключены к аппаратам искусственного поддержания жизни в реанимации.

«Безопасная эвакуация наших пациентов в буквальном смысле слова невозможна. Эвакуировать их, значит, убить... Средств, чтобы их эвакуировать, у нас также нет», — заявила она.

Ранее израильская авиация нанесла удар по единственной больнице для онкобольных в секторе Газа.

Также до этого Израиль предупредил о планах разбомбить больницу «Аль-Кудс» в секторе Газа.

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