Палестинский Красный Полумесяц: Израиль угрожает бомбардировками больницы в Газе

Израиль продолжает угрожать бомбардировками больницы «Аль-Кудс» в секторе Газа.

Об этом рассказала RT представитель палестинского Красного Полумесяца Нибаль Фарсах.

По её словам, в больнице находятся около 14 тыс. переселенцев и более 500 пациентов, многие из которых подключены к аппаратам искусственного поддержания жизни в реанимации.

«Безопасная эвакуация наших пациентов в буквальном смысле слова невозможна. Эвакуировать их, значит, убить... Средств, чтобы их эвакуировать, у нас также нет», — заявила она.

Ранее израильская авиация нанесла удар по единственной больнице для онкобольных в секторе Газа.

Также до этого Израиль предупредил о планах разбомбить больницу «Аль-Кудс» в секторе Газа.