Палестинский Красный Полумесяц: Израиль угрожает бомбардировками больницы в Газе
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- © Petros Giannakouris
Об этом рассказала RT представитель палестинского Красного Полумесяца Нибаль Фарсах.
По её словам, в больнице находятся около 14 тыс. переселенцев и более 500 пациентов, многие из которых подключены к аппаратам искусственного поддержания жизни в реанимации.
«Безопасная эвакуация наших пациентов в буквальном смысле слова невозможна. Эвакуировать их, значит, убить... Средств, чтобы их эвакуировать, у нас также нет», — заявила она.
Ранее израильская авиация нанесла удар по единственной больнице для онкобольных в секторе Газа.
Также до этого Израиль предупредил о планах разбомбить больницу «Аль-Кудс» в секторе Газа.