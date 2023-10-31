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Блинкен заявил о безальтернативности зерновой сделки

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США и Украина работают над новыми вариантами экспорта украинского зерна, однако альтернативы черноморской инициативе нет, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
Блинкен заявил о безальтернативности зерновой сделки
  • Gettyimages.ru
  • © Drew Angerer

«Мы совместно с Украиной прорабатываем варианты поставок украинского зерна, однако замены черноморской инициативе быть не может», — приводит РИА Новости слова Блинкена на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената США.

Ранее еврокомиссар по транспорту Адина Валеан заявила, что сухопутный вывоз украинского зерна через границу с Польшей уменьшился в три раза в 2023 году по сравнению с показателями прошлого года.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что страна потребляет максимум 25% от собственного урожая зерна.

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