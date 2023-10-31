BFMTV: полиция Парижа расстреляла призывавшую к теракту женщину
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«Полиция открыла огонь против женщины на станции «Библиотека Франсуа Миттерана». Она декламировала угрозы и фразы, оправдывающие терроризм», — сообщило издание.
В полицию поступило много сообщений от пассажиров электрички о том, что в вагоне находится женщина, которая декламирует угрозы.
По данным городской прокуратуры, женщина угрожала себя взорвать. При попытке задержания она оказала сопротивление и по ней открыли огонь. Женщина получила ранение в живот.
Отмечается, что жизнь подозреваемой находится под угрозой. При этом взрывного устройства при ней не обнаружили.
Ранее сообщалось, что глава МВД Франции Жеральд Дарманен поручил всем префектам усилить меры по поддержанию безопасности в Хеллоуин на фоне угрозы теракта.