BFMTV: полиция Парижа расстреляла призывавшую к теракту женщину

Сотрудники полиции Парижа открыли огонь по женщине, которая была закутана в мусульманскую одежду и призывала к совершению теракта, говорится в материале телеканала BFMTV.

«Полиция открыла огонь против женщины на станции «Библиотека Франсуа Миттерана». Она декламировала угрозы и фразы, оправдывающие терроризм», — сообщило издание.

В полицию поступило много сообщений от пассажиров электрички о том, что в вагоне находится женщина, которая декламирует угрозы.

По данным городской прокуратуры, женщина угрожала себя взорвать. При попытке задержания она оказала сопротивление и по ней открыли огонь. Женщина получила ранение в живот.

Отмечается, что жизнь подозреваемой находится под угрозой. При этом взрывного устройства при ней не обнаружили.

Ранее сообщалось, что глава МВД Франции Жеральд Дарманен поручил всем префектам усилить меры по поддержанию безопасности в Хеллоуин на фоне угрозы теракта.