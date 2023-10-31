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BFMTV: полиция Парижа расстреляла призывавшую к теракту женщину

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Сотрудники полиции Парижа открыли огонь по женщине, которая была закутана в мусульманскую одежду и призывала к совершению теракта, говорится в материале телеканала BFMTV.
BFMTV: полиция Парижа расстреляла призывавшую к теракту женщину
  • Gettyimages.ru
  • © HJBC

«Полиция открыла огонь против женщины на станции «Библиотека Франсуа Миттерана». Она декламировала угрозы и фразы, оправдывающие терроризм», — сообщило издание.

В полицию поступило много сообщений от пассажиров электрички о том, что в вагоне находится женщина, которая декламирует угрозы.

По данным городской прокуратуры, женщина угрожала себя взорвать. При попытке задержания она оказала сопротивление и по ней открыли огонь. Женщина получила ранение в живот. 

Отмечается, что жизнь подозреваемой находится под угрозой. При этом взрывного устройства при ней не обнаружили.

Ранее сообщалось, что глава МВД Франции Жеральд Дарманен поручил всем префектам усилить меры по поддержанию безопасности в Хеллоуин на фоне угрозы теракта.

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