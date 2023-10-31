МИД Литвы: большая часть направленных Киеву американских средств потрачена в США

Большая часть американских средств, которые направлялись на нужды Украины, была потрачена в США, заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Как пишет издание Politico, он сообщил, что некоторые политики Европы намерены отправиться в США, чтобы убедить американцев дальше поддерживать украинскую армию. Отмечается, что в Республиканской партии часто звучат призывы сократить финансирование Киева и поставки ему вооружений.

Ландсбергис не стал раскрывать названия стран, которые собираются отправить своих чиновников в эту поездку.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что участники заседания Европейского совета встретили обращение Владимира Зеленского без интереса.