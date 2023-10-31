Страны Запада опасаются, что Москва расценит западную помощь украинской разведке как использование их оружия против территории России, что приведёт к «прямому возмездию».

Об этом, как информирует The Spectator, заявил профессор Университетского колледжа Лондона Марк Галеотти.

Также, по его словам, недостаточный контроль над планами украинских спецслужб может обернуться негативными последствиями для США.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что западной прессе дали задание подготовить общественность к поражению Украины.

Также российский лидер Владимир Путин сравнил США с пауком, который пытается опутать паутиной весь мир.