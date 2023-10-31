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Экс-чиновник Пентагона Брайен: Зеленский мог отдать приказ о покушении на Царёва

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Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что Владимир Зеленский опасается заговора в ВСУ, поэтому он мог отдать приказ о покушении на политика Олега Царёва.

Об этом он рассказал в своём блоге на сайте Weapons and Strategy.

По словам Брайена, Зеленский знает, что его могут заменить, и боится сделки между российскими и украинскими военными.

«Это может объяснить, зачем Служба безопасности Украины попыталась убить Олега Царёва», — сказал экс-чиновник Пентагона.

Ранее по факту покушения на Царёва было возбуждено дело о посягательстве на жизнь.

Позже в УНИАН заявили, что покушение на политика Царёва организовала СБУ.

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