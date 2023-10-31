Экс-чиновник Пентагона Брайен: Зеленский мог отдать приказ о покушении на Царёва
Об этом он рассказал в своём блоге на сайте Weapons and Strategy.
По словам Брайена, Зеленский знает, что его могут заменить, и боится сделки между российскими и украинскими военными.
«Это может объяснить, зачем Служба безопасности Украины попыталась убить Олега Царёва», — сказал экс-чиновник Пентагона.
Ранее по факту покушения на Царёва было возбуждено дело о посягательстве на жизнь.
Позже в УНИАН заявили, что покушение на политика Царёва организовала СБУ.