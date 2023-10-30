Италия доставила в Египет первую партию гумпомощи для сектора Газа
- AP
- © Mohammed Asad
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства.
«Это первый из двух гуманитарных рейсов, организованных ВВС по указанию министра (обороны Гуидо. — RT) Крозетто, содержимое которого будет доставлено посольством Италии в Египте египетскому Красному Полумесяцу», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что египетская организация позднее займётся распределением предоставленных гуманитарных грузов.
Ранее представитель израильской армии подполковник Джонатан Конрикус заявил, что военные Израиля не позволят провести в сектор Газа топливо, несмотря на просьбы гуманитарных организаций и ООН.