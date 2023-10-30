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Италия доставила в Египет первую партию гумпомощи для сектора Газа

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В МИД Италии заявили, что итальянская гуманитарная помощь для сектора Газа была доставлена в аэропорт египетского города Эль-Ариш.
Италия доставила в Египет первую партию гумпомощи для сектора Газа
  • AP
  • © Mohammed Asad

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства.

«Это первый из двух гуманитарных рейсов, организованных ВВС по указанию министра (обороны Гуидо. — RT) Крозетто, содержимое которого будет доставлено посольством Италии в Египте египетскому Красному Полумесяцу», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что египетская организация позднее займётся распределением предоставленных гуманитарных грузов.

Ранее представитель израильской армии подполковник Джонатан Конрикус заявил, что военные Израиля не позволят провести в сектор Газа топливо, несмотря на просьбы гуманитарных организаций и ООН.

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