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Армия Израиля сообщила об артиллерийском обстреле территории Ливана

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ведёт миномётный и артиллерийский огонь по территории Ливана.
Армия Израиля сообщила об артиллерийском обстреле территории Ливана
  • AP
  • © Francisco Seco

Обстрел ведётся, по словам Израиля, в ответ на стрельбу с ливанской территории.

«Террористы из Ливана обстреляли несколько постов ЦАХАЛ на границе. О ранениях не сообщается. В ответ солдаты ЦАХАЛ ведут огонь из артиллерии и миномётов по источникам огня», — говорится в сообщении в Telegram.

Ранее представитель армии Израиля майор Нир Динар заявил, что израильская армия неспособна отличить мирных жителей в секторе Газа от членов ХАМАС.

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