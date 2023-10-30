Армия Израиля сообщила об артиллерийском обстреле территории Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ведёт миномётный и артиллерийский огонь по территории Ливана.

Обстрел ведётся, по словам Израиля, в ответ на стрельбу с ливанской территории.

«Террористы из Ливана обстреляли несколько постов ЦАХАЛ на границе. О ранениях не сообщается. В ответ солдаты ЦАХАЛ ведут огонь из артиллерии и миномётов по источникам огня», — говорится в сообщении в Telegram.

Ранее представитель армии Израиля майор Нир Динар заявил, что израильская армия неспособна отличить мирных жителей в секторе Газа от членов ХАМАС.