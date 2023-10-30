Сирены воздушной тревоги прозвучали в окрестностях сектора Газа

Сирены воздушной тревоги, предупреждающие население об угрозе ракетной атаки, прозвучали в прилегающих к сектору Газа районах Израиля.

Об этом сообщила армейская пресс-служба. «В районах, прилегающих к сектору Газа, зазвучали сирены», — говорится в заявлении. Ранее сирены воздушной тревоги сработали в южных районах Израиля в кибуце Кисуфим у границы с сектором Газа.