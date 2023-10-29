Житель сектора Газа: армия Израиля рекомендовала жителям анклава эвакуироваться

Житель сектора Газа рассказал Ruptly об атаке Армии обороны Израиля.

Он сообщил, что израильская армия рекомендовала жителям анклава эвакуироваться.

«Мы думали, что они просто обстреляют здание, и были ошеломлены теми чудовищными разрушениями, которые в итоге произошли. Где поддержка исламского сообщества, арабов и мусульман? Сектор Газа стирают с лица земли», — рассказал местный житель.

По его словам, ЦАХАЛ уничтожает всё: деревья, здания, животных, детей и женщин.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении авиаударов по военной инфраструктуре движение ХАМАС в секторе Газа.