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Житель сектора Газа: армия Израиля рекомендовала жителям анклава эвакуироваться

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Житель сектора Газа рассказал Ruptly об атаке Армии обороны Израиля.
Житель сектора Газа: армия Израиля рекомендовала жителям анклава эвакуироваться
  • AP
  • © Maya Alleruzzo

Он сообщил, что израильская армия рекомендовала жителям анклава эвакуироваться.

«Мы думали, что они просто обстреляют здание, и были ошеломлены теми чудовищными разрушениями, которые в итоге произошли. Где поддержка исламского сообщества, арабов и мусульман? Сектор Газа стирают с лица земли», — рассказал местный житель.

По его словам, ЦАХАЛ уничтожает всё: деревья, здания, животных, детей и женщин.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении авиаударов по военной инфраструктуре движение ХАМАС в секторе Газа.

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