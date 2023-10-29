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Военкор RT Мухаммед Насср рассказал о ситуации в секторе Газа

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Военкор RT Мухаммед Насср смог рассказать о ситуации в секторе Газа после того, как в регионе постепенно восстановили связь.
Военкор RT Мухаммед Насср рассказал о ситуации в секторе Газа
  • AP
  • © Hatem Moussa

В настоящий момент он находится у больницы «Аль-Шифа». Туда продолжают привозить раненых.

«Израиль уже несколько дней предпринимает попытки вторжения... но ему это не удалось. Этой ночью ожесточённые столкновения продолжились», — поделился Мухаммед.

Ранее министр связи и информационных технологий Палестины Исхак Садр заявил, что власти Израиля отказались подключить связь и интернет в секторе Газа даже после проверки международными организациями.

29 октября сообщалось, что в Минздраве сектора Газа заявили, что более 3300 детей погибли в результате израильских обстрелов региона.

Также сообщалось, что Израиль предупредил о планах разбомбить больницу «Аль-Кудс» в секторе Газа.

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