ВХ: городские бои пока не рассматриваются ЦАХАЛ как основной план операции

Военная хроника заявила, что первые кадры наземной операции Армии обороны Израиля на территории сектора Газа доказывают, что городские бои пока не рассматриваются ЦАХАЛ как основной план операции.

Как пишет Военная хроника, израильская армия к настоящему моменту не проводит активных действий в городской застройке или внутри городских кварталов.

«Все атаки на данный момент ведутся со значительного удаления, а значит полноценные городские бои пока не рассматриваются ЦАХАЛ как основной план с немедленной реализацией», — говорится в публикации.

Кроме того, Военная хроника отмечает, что речи о массированном вторжении пока не идёт.

Основным средством нанесения огневого поражения стала израильская артиллерия, говорится в сводке. Что касается авиации, ЦАХАЛ пока не использует её в полной мере.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны, целью которого станет уничтожение инфраструктуры ХАМАС и освобождение заложников.