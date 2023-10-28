ВХ: городские бои пока не рассматриваются ЦАХАЛ как основной план операции
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Как пишет Военная хроника, израильская армия к настоящему моменту не проводит активных действий в городской застройке или внутри городских кварталов.
«Все атаки на данный момент ведутся со значительного удаления, а значит полноценные городские бои пока не рассматриваются ЦАХАЛ как основной план с немедленной реализацией», — говорится в публикации.
Кроме того, Военная хроника отмечает, что речи о массированном вторжении пока не идёт.
Основным средством нанесения огневого поражения стала израильская артиллерия, говорится в сводке. Что касается авиации, ЦАХАЛ пока не использует её в полной мере.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны, целью которого станет уничтожение инфраструктуры ХАМАС и освобождение заложников.