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Постпред Крыма Мурадов: страны Запада надевают на Украину «пояс смертника»

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Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов заявил, что западные страны ведут в отношении Киева губительную политику и надевают на Украину «пояс смертника».
Постпред Крыма Мурадов: страны Запада надевают на Украину «пояс смертника»
  • AP

Такое мнение Мурадов высказал в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что Запад ведёт в отношении Украины и её жителей губительную и варварскую политику, навязывая ей путь войны, а не мира.

«Поставляя Украине всё новое и новое смертельное и разрушительное оружие, Запад фактически надевает на неё пояс смертника», — сказал он.

Мурадов добавил, что коллективный Запад стремится навредить России любыми методами.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что почти все главы МИД стран Евросоюза на заседании в Люксембурге говорили, что общественность устала от украинского конфликта.

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