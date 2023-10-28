Постпред Крыма Мурадов: страны Запада надевают на Украину «пояс смертника»
- AP
Такое мнение Мурадов высказал в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что Запад ведёт в отношении Украины и её жителей губительную и варварскую политику, навязывая ей путь войны, а не мира.
«Поставляя Украине всё новое и новое смертельное и разрушительное оружие, Запад фактически надевает на неё пояс смертника», — сказал он.
Мурадов добавил, что коллективный Запад стремится навредить России любыми методами.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что почти все главы МИД стран Евросоюза на заседании в Люксембурге говорили, что общественность устала от украинского конфликта.