Лавров: невозможно ликвидировать ХАМАС, не уничтожив Газу с её населением

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что планы по уничтожению ХАМАС, заявленные Израилем, невозможно осуществить без уничтожения мирного населения Газы.

«Уничтожить ХАМАС, не уничтожив Газу с большинством мирного населения, невозможно», — сказал он в интервью агентству БЕЛТА.

Лавров также спрогнозировал катастрофу на «десятилетия, если не столетия» из-за ситуации в Газе.