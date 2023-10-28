Лавров: невозможно ликвидировать ХАМАС, не уничтожив Газу с её населением
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что планы по уничтожению ХАМАС, заявленные Израилем, невозможно осуществить без уничтожения мирного населения Газы.
- РИА Новости
«Уничтожить ХАМАС, не уничтожив Газу с большинством мирного населения, невозможно», — сказал он в интервью агентству БЕЛТА.
Лавров также спрогнозировал катастрофу на «десятилетия, если не столетия» из-за ситуации в Газе.
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