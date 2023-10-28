Армия Израиля сообщила, что нанесла удар по командиру ВМС ХАМАС в городе Газа

Израильская армия сообщила, что нанесла удар по командиру ВМС движения ХАМАС в городе Газа Ратибу Абу Цахибану.

Об этом Армия обороны Израиля заявила в Telegram.

В сообщении сказано, что истребители ЦАХАЛ нанесли удар по командующему бригадой ВМС ХАМАС в городе Газа Ратибу Абу Цахибану.

Кроме того, уточняется, что ВМС и ВВС Израиля нанесли удары по многочисленным объектам ХАМАС с моря и с воздуха.

Ранее в ХАМАС заявили, что попытка наземного наступления израильтян с ряда направлений на сектор Газа провалилась, они понесли большие потери.