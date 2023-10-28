Newsweek: в Киеве назвали нового премьера Словакии Фицо мини-Орбаном
Об этом пишет Newsweek.
По словам Мережко, позиция нового премьера Словакии в отношении военной поддержки Украины стала неприятным развитием событий для Киева.
«Я надеюсь, что демократическая оппозиция в Словакии достаточно сильна, чтобы не дать Фицо сделать из этой страны Венгрию», — добавил политик.
В Newsweek также отметили, что отказ Венгрии и Словакии помогать Украине стал ударом для Владимира Зеленского.
Ранее Фицо и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступили против пакета помощи Украине в размере €50 млрд из европейского бюджета.