Newsweek: в Киеве назвали нового премьера Словакии Фицо мини-Орбаном

Глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Украины Александр Мережко назвал нового премьера Словакии Роберта Фицо «мини-Орбаном».

Об этом пишет Newsweek.

По словам Мережко, позиция нового премьера Словакии в отношении военной поддержки Украины стала неприятным развитием событий для Киева.

«Я надеюсь, что демократическая оппозиция в Словакии достаточно сильна, чтобы не дать Фицо сделать из этой страны Венгрию», — добавил политик.

В Newsweek также отметили, что отказ Венгрии и Словакии помогать Украине стал ударом для Владимира Зеленского.

Ранее Фицо и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступили против пакета помощи Украине в размере €50 млрд из европейского бюджета.