Впервые с начала специальной военной операции большинство американцев выступают против дополнительной помощи Украине.

Об этом в эфире RT заявил американский журналист Джексон Хинкл.

«Если общественность выступает против официальной риторики, продавливаемой Соединёнными Штатами, Брюсселем или Великобританией, то дело начинает близиться к развязке. И здесь можно взглянуть на ситуацию с Украиной», — заявил он.

При этом Хинкл выразил мнение, что в мире наблюдается широкий консенсус тех, кто поддерживает палестинцев и не одобряет действий Израиля.

Ранее в эфире Die Welt репортёр Макс Хермес заявил, что страны Запада могут снизить свою финансовую и военную помощь Украине, переключив внимание на Израиль.