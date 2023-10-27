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Журналист Хинкл: большинство американцев выступают против новой помощи Украине

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Впервые с начала специальной военной операции большинство американцев выступают против дополнительной помощи Украине.

Об этом в эфире RT заявил американский журналист Джексон Хинкл.

«Если общественность выступает против официальной риторики, продавливаемой Соединёнными Штатами, Брюсселем или Великобританией, то дело начинает близиться к развязке. И здесь можно взглянуть на ситуацию с Украиной», — заявил он. 

При этом Хинкл выразил мнение, что в мире наблюдается широкий консенсус тех, кто поддерживает палестинцев и не одобряет действий Израиля.

Ранее в эфире Die Welt репортёр Макс Хермес заявил, что страны Запада могут снизить свою финансовую и военную помощь Украине, переключив внимание на Израиль.

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