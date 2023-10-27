Военная хроника: ЦАХАЛ и ХАМАС будут вынуждены действовать с некоторыми ограничениями

Военная хроника пишет, что израильская армия (ЦАХАЛ) и палестинское движение ХАМАС будут вынуждены действовать с некоторыми ограничениями после начала наземной операции Израиля.

В разборе говорится, что, несмотря на повышенную активность израильской армии в секторе Газа, сейчас есть сомнения в масштабе операции.

«По некоторым данным, текущее расширение зоны наземной операции в секторе Газа — это не тот наземный ввод войск, которого все ожидают. Предположительно, Израиль лишь незначительно увеличивает активность собственных вооружённых сил в приграничье и в непосредственной близости от палестинского города Бейт-Ханун, наступая, предположительно, через коридор на КПП «Эрез», — пишет Военная хроника.

Отмечается, что за несколько дней бомбардировок авиация Израиля израсходовала значительный запас высокоточных средств поражения. Данный запас нужно своевременно пополнять, а самолёты нуждаются в обслуживании после сотен вылетов.

«На какой-то момент превосходство в воздухе может перестать критически влиять для ЦАХАЛ, а полноценного контроля над палестинскими территориями без физического присутствия будет не добиться», — говорится в сообщении.

По данным Военной хроники, ХАМАС, в свою очередь, может столкнуться с ограничениями в ресурсах на фоне того, что израильская армия обладает большим количеством авиабомб, господством в воздухе и более 400 тыс. мобилизованных солдат.

«ХАМАС рискует встретить наземную операцию Израиля без электричества, интернета и с частично разрушенной инфраструктурой, в том числе и подземной. Запасы топлива для дизель-генераторов внутри палестинского анклава конечны — если ёмкости с накопленными запасами горючего будут уничтожены, то полагаться придётся только на подземные запасы», — говорится в сообщении.

Также в разборе говорится, что силы сторон при этом могут быть приблизительно равны.

Ранее представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские силы расширяют масштаб наземных манёвров в секторе Газа.

Представитель ЦАХАЛ Питер Лернер заявил ABC, что расширение действий израильской армии в секторе Газа не является анонсированной наземной операцией.