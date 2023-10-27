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Полянский: США помогают Киеву совершать теракты на территории России

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США помогают Украине совершать теракты на территории России, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Вашингтон кропотливо реализовывал на Украине проект «анти-Россия». Сегодня также выясняется, что он напрямую помогал им заниматься преступной деятельностью», — сказал Полянский на заседании Совбеза ООН.

Он отметил, что на данный момент речь идёт о «содействии украинцам в совершении терактов».

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил о причастности спецслужб трёх стран к терактам на Крымском мосту на фоне публикации газеты The Washington Post.

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