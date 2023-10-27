Представитель Белого дома Кирби: США не устанавливают красных линий для Израиля

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США не устанавливают красных линий для Израиля.

Его слова приводит ABC.

Он также заявил, что США всё ещё ведут активные переговоры об освобождении заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС.

Кроме того, Кирби не стал отвечать, знали ли США о планах Израиля расширить операцию.

Ранее представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские силы расширяют масштаб наземных манёвров в секторе Газа.

Представитель ЦАХАЛ Питер Лернер заявил ABC, что расширение действий израильской армии в Газе не является анонсированной наземной операцией.