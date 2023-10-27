Полянский: Россия сможет защититься от передаваемого ВСУ дальнобойного оружия

Россия сможет защититься от дальнобойного оружия, передаваемого Киеву Западом.

Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Россия обладает всеми необходимыми средствами для того, чтобы дать достойный отпор и обеспечить защиту своей территории от дальнобойного оружия», — сказал он.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы России в течение недели нанесли 19 ударов высокоточными ракетами и беспилотниками по арсеналам с боеприпасами и аэродромам Вооружённых сил Украины.