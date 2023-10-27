Полянский: Россия сможет защититься от передаваемого ВСУ дальнобойного оружия
- AP
- © John Hamilton/U.S. Army
Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«Россия обладает всеми необходимыми средствами для того, чтобы дать достойный отпор и обеспечить защиту своей территории от дальнобойного оружия», — сказал он.
Ранее стало известно, что Вооружённые силы России в течение недели нанесли 19 ударов высокоточными ракетами и беспилотниками по арсеналам с боеприпасами и аэродромам Вооружённых сил Украины.