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Полянский: Россия сможет защититься от передаваемого ВСУ дальнобойного оружия

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Россия сможет защититься от дальнобойного оружия, передаваемого Киеву Западом.
Полянский: Россия сможет защититься от передаваемого ВСУ дальнобойного оружия
  • AP
  • © John Hamilton/U.S. Army

Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Россия обладает всеми необходимыми средствами для того, чтобы дать достойный отпор и обеспечить защиту своей территории от дальнобойного оружия», — сказал он.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы России в течение недели нанесли 19 ударов высокоточными ракетами и беспилотниками по арсеналам с боеприпасами и аэродромам Вооружённых сил Украины.

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