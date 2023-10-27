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WP: США убеждают Израиль отказаться от наземной операции в секторе Газа

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Администрация США убеждает Израиль не проводить наземную операцию в секторе Газа, а осуществлять «хирургические операции», в том числе точечные удары с воздуха, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.
WP: США убеждают Израиль отказаться от наземной операции в секторе Газа
  • Gettyimages.ru
  • © Paul Morigi

«Администрация Байдена призывает Израиль воздержаться от полномасштабного наземного вторжения», — говорится в материале.

Отмечается, что правительство США призывает израильское руководство проводить авиаудары и рейды спецназа.

В Вашингтоне опасаются, что наземная операция подорвёт усилия по освобождению заложников.

Ранее представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские силы расширяют масштаб наземных манёвров в секторе Газа.

Портал Axios со ссылкой на израильских чиновников пишет, что Израиль решил расширить наземные операции в секторе Газа после провала переговоров об освобождении заложников.

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