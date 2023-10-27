WP: США убеждают Израиль отказаться от наземной операции в секторе Газа
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«Администрация Байдена призывает Израиль воздержаться от полномасштабного наземного вторжения», — говорится в материале.
Отмечается, что правительство США призывает израильское руководство проводить авиаудары и рейды спецназа.
В Вашингтоне опасаются, что наземная операция подорвёт усилия по освобождению заложников.
Ранее представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские силы расширяют масштаб наземных манёвров в секторе Газа.
Портал Axios со ссылкой на израильских чиновников пишет, что Израиль решил расширить наземные операции в секторе Газа после провала переговоров об освобождении заложников.