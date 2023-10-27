ЦПВС: один сирийский военный ранен из-за обстрелов в идлибской зоне деэскалации

Один сирийский военный получил ранения в результате обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии.

Об этом сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«В результате обстрела из гранатомёта... ранен один сирийский военнослужащий», — цитирует его РИА Новости.

Ранее телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник сообщал, что в сирийских районах, по территории которых нанесли удары ВВС США, не было военных складов.