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ЦПВС: один сирийский военный ранен из-за обстрелов в идлибской зоне деэскалации

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Один сирийский военный получил ранения в результате обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии.
ЦПВС: один сирийский военный ранен из-за обстрелов в идлибской зоне деэскалации
  • AP
  • © Ghaith Alsayed

Об этом сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«В результате обстрела из гранатомёта... ранен один сирийский военнослужащий», — цитирует его РИА Новости.

Ранее телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник сообщал, что в сирийских районах, по территории которых нанесли удары ВВС США, не было военных складов.

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