ЦПВС: один сирийский военный ранен из-за обстрелов в идлибской зоне деэскалации
- AP
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Об этом сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
«В результате обстрела из гранатомёта... ранен один сирийский военнослужащий», — цитирует его РИА Новости.
Ранее телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник сообщал, что в сирийских районах, по территории которых нанесли удары ВВС США, не было военных складов.