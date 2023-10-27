Хинкл: усилия Израиля направлены на вытеснение палестинцев из сектора Газа
- Gettyimages.ru
Он добавил, что Израиль желает окончательно и бесповоротно захватить эту землю и при этом понимает, что не способен одолеть ХАМАС.
«Поэтому [Израиль] до сих пор и не вошёл в сектор Газа. Они осознают, что, сделав этот шаг, они, вероятно, столкнутся с ответными мерами со стороны многих арабских государств, в том числе, возможно, и со стороны Ирана», — высказал мнение Хинкл.
Он сравнил действия ЦАХАЛ по отношению к мирным палестинцам с уничтожением жителей Донбасса киевским режимом.