Хинкл: усилия Израиля направлены на вытеснение палестинцев из сектора Газа

Усилия Израиля направлены не на уничтожение ХАМАС, а на вытеснение палестинского народа из сектора Газа. Об этом заявил американский журналист Джексон Хинкл в эфире RT.

Он добавил, что Израиль желает окончательно и бесповоротно захватить эту землю и при этом понимает, что не способен одолеть ХАМАС.

«Поэтому [Израиль] до сих пор и не вошёл в сектор Газа. Они осознают, что, сделав этот шаг, они, вероятно, столкнутся с ответными мерами со стороны многих арабских государств, в том числе, возможно, и со стороны Ирана», — высказал мнение Хинкл.

Он сравнил действия ЦАХАЛ по отношению к мирным палестинцам с уничтожением жителей Донбасса киевским режимом.