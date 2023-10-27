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В Израиле заявили о приверженности миссии по возвращению всех похищенных

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Израиль сохраняет свою приверженность миссии по возвращению всех похищенных людей, заявил представитель армии обороны еврейского государства, контр-адмирал Даниэль Хагари.
В Израиле заявили о приверженности миссии по возвращению всех похищенных
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

В армии заявили о готовности защищать безопасность Израиля на всех фронтах.

Также Хагари заявил, что израильские силы расширяют масштаб наземных манёвров в секторе Газа.

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