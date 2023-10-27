В Израиле заявили о приверженности миссии по возвращению всех похищенных
Израиль сохраняет свою приверженность миссии по возвращению всех похищенных людей, заявил представитель армии обороны еврейского государства, контр-адмирал Даниэль Хагари.
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает РИА Новости.
В армии заявили о готовности защищать безопасность Израиля на всех фронтах.
Также Хагари заявил, что израильские силы расширяют масштаб наземных манёвров в секторе Газа.
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