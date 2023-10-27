МИД Турции: насилие Израиля в отношении Палестины чревато обострением кризиса
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Об этом пишет ТАСС.
«Давление и насилие в отношении палестинцев не принесли мира израильтянам и не принесут», — подчеркнул Фидан.
По его словам, если Израиль не сделает выбор «в пользу прекращения насилия», он окажется в среде растущего насилия.
Ранее член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что движение готово освободить всех захваченных гражданских лиц, но бомбардировки сектора Газа со стороны Израиля не позволяют сделать это.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что палестино-израильский конфликт провоцирует напряжённость во всём Ближневосточном регионе.