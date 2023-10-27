RT в Telegram
Подпишись

МИД Турции: насилие Израиля в отношении Палестины чревато обострением кризиса

Короткая ссылка
Насилие Израиля в отношении Палестины чревато обострением кризиса, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан на совместной пресс-конференции в Анкаре с коллегой из Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном.
МИД Турции: насилие Израиля в отношении Палестины чревато обострением кризиса
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет ТАСС.

«Давление и насилие в отношении палестинцев не принесли мира израильтянам и не принесут», — подчеркнул Фидан.

По его словам, если Израиль не сделает выбор «в пользу прекращения насилия», он окажется в среде растущего насилия.

Ранее член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что движение готово освободить всех захваченных гражданских лиц, но бомбардировки сектора Газа со стороны Израиля не позволяют сделать это.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что палестино-израильский конфликт провоцирует напряжённость во всём Ближневосточном регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить