МИД Турции: насилие Израиля в отношении Палестины чревато обострением кризиса

Насилие Израиля в отношении Палестины чревато обострением кризиса, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан на совместной пресс-конференции в Анкаре с коллегой из Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном.

Об этом пишет ТАСС.

«Давление и насилие в отношении палестинцев не принесли мира израильтянам и не принесут», — подчеркнул Фидан.

По его словам, если Израиль не сделает выбор «в пользу прекращения насилия», он окажется в среде растущего насилия.

Ранее член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что движение готово освободить всех захваченных гражданских лиц, но бомбардировки сектора Газа со стороны Израиля не позволяют сделать это.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что палестино-израильский конфликт провоцирует напряжённость во всём Ближневосточном регионе.