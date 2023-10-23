Узнать больше

МО Британии заявило о подготовке более 50 тысяч солдат ВСУ с 2015 года

Короткая ссылка
Британские инструкторы с 2015 года обучили более 50 тыс. украинских военнослужащих, заявил замминистра обороны Британии Джеймс Хиппи.
МО Британии заявило о подготовке более 50 тысяч солдат ВСУ с 2015 года
  • AP

«С 2015 года более 50 тыс. украинских военных были обучены в Великобритании», — сказано в ответе Хиппи на вопрос депутата от правящей Консервативной партии Марка Логана.

Как пишет ТАСС, замминистра обороны также уведомил, что в ближайшие месяцы Лондон намерен передать Киеву системы противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды. Кроме того, Хиппи пообещал помощь Украине в ремонте повреждённой бронетехники.

Ранее экс-глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что Киев должен призывать в ВСУ больше молодёжи, чтобы не допустить снижения темпа контрнаступления.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить