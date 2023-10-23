Армия Израиля сообщила, что за сутки ударила по более чем 320 целям в Газе
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Об этом сообщает пресс-служба армии в Telegram.
«За минувшие сутки Армия обороны Израиля нанесла удары по более чем 320 военным объектам в секторе Газа», — сказано в заявлении.
Уточняется, что ЦАХАЛ продолжал наносить удары по инфраструктуре и военным объектам в секторе Газа.
Ранее пресс-секретарь Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус заявил, что единственным условием для отмены наземной операции в секторе Газа является ситуация, при которой ХАМАС освобождает всех пленных и безоговорочно сдаётся.