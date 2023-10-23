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Армия Израиля сообщила, что за сутки ударила по более чем 320 целям в Газе

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Израильская армия за прошедшие сутки нанесла удары по 320 целям в секторе Газа.
Армия Израиля сообщила, что за сутки ударила по более чем 320 целям в Газе
  • © AP Photo/Ariel Schalit

Об этом сообщает пресс-служба армии в Telegram.

«За минувшие сутки Армия обороны Израиля нанесла удары по более чем 320 военным объектам в секторе Газа», — сказано в заявлении.

Уточняется, что ЦАХАЛ продолжал наносить удары по инфраструктуре и военным объектам в секторе Газа.

Ранее пресс-секретарь Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус заявил, что единственным условием для отмены наземной операции в секторе Газа является ситуация, при которой ХАМАС освобождает всех пленных и безоговорочно сдаётся.

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