Ереван подтвердил присутствие Мирзояна на встрече формата «3 + 3» в Тегеране

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 23 октября будет присутствовать на встрече глав МИД формата «3 + 3» в Тегеране.

Об этом говорится в сообщении МИД Армении.

«23 октября в Тегеране по приглашению иранской стороны министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян примет участие во встрече региональной консультативной площадки («3 + 3»)», — заявило министерство.

В ходе встречи запланированы также двусторонние встречи.

В Москве ранее подтвердили, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 23 октября примет участие в переговорах в Тегеране.

Как писало агентство IRNA, премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился на проведение встречи в формате «3 + 3» (Азербайджан, Армения, Грузия, Иран, Турция, Россия), предложенный президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.