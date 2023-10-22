МИД: Россия работает с КНР над улучшением условий безвизовых поездок
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«Минэкономразвития России с китайскими партнёрами ведётся работа по согласованию текста нового соглашения, предусматривающего сокращение минимального состава туристических групп до 3 человек, увеличение срока их пребывания до 21 дня», — цитирует РИА Новости Климова.
По его словам, также идёт работа по внедрению электронного документооборота.
В сентябре сообщалось, что Россия и Китай до конца 2023 года разработают дорожную карту по реализации проекта «Великий чайный путь».