МИД: Россия работает с КНР над улучшением условий безвизовых поездок

Россия и Китай работают над соглашением, которое сократит минимальные туристические группы до трёх человек и увеличит срок пребывания до 21 дня, заявил директор консульского департамента российского МИД Алексей Климов.

«Минэкономразвития России с китайскими партнёрами ведётся работа по согласованию текста нового соглашения, предусматривающего сокращение минимального состава туристических групп до 3 человек, увеличение срока их пребывания до 21 дня», — цитирует РИА Новости Климова.

По его словам, также идёт работа по внедрению электронного документооборота.

В сентябре сообщалось, что Россия и Китай до конца 2023 года разработают дорожную карту по реализации проекта «Великий чайный путь».