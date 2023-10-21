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Экс-канцлер ФРГ: Берлин и Париж поставляют Киеву оружие «на радость оборонке»

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Урегулирование украинского конфликта должно быть главной задачей канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона, однако они поставляют оружие Вооружённым силам Украины «на радость» оборонно-промышленному комплексу, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер.
Экс-канцлер ФРГ: Берлин и Париж поставляют Киеву оружие «на радость оборонке»
  • AP
  • © Gregor Fischer

В интервью немецкой газете Berliner Zeitung он отметил, что в марте прошлого года у Запада была возможность договориться с Россией по Украине, так как даже в самом Киеве были готовы обсуждать вопрос Крыма. Шрёдер подчеркнул, что Запад упустил эту возможность.

По его мнению, теперь европейские страны должны добиться мирного урегулирования конфликта вместо того, чтобы отправлять украинским войскам оружие.

Он добавил, что мирное урегулирование подразумевает отказ Украины от членства в НАТО и Крыма, а также прекращение притеснения русскоговорящих в стране.

Перевод статьи подготовило ИноТВ.

Ранее Макрон заверил Владимира Зеленского, что Франция продолжит поддержку Украины.

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