МИД Румынии рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Ливан

Министерство иностранных дел Румынии рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок на территорию Ливана.

Об этом говорится на сайте румынского внешнеполитического ведомства.

«МИД настоятельно рекомендует немедленно покинуть районы южного Ливана (район к югу от реки Литани), учитывая недавние вооружённые столкновения», — говорится в заявлении.

Кроме того, румынский МИД рекомендовал гражданам не ездить в Ливан, а уже находящихся на территории страны граждан Румынии призвали покинуть Ливан.

Ранее МИД Нидерландов рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок на территорию Ливана из-за роста напряжённости в регионе.

С аналогичными рекомендациями к гражданам обратился МИД Великобритании.