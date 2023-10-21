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МИД Румынии рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Ливан

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Министерство иностранных дел Румынии рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок на территорию Ливана.
МИД Румынии рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Ливан
  • AP
  • © Bilal Hussein

Об этом говорится на сайте румынского внешнеполитического ведомства. 

«МИД настоятельно рекомендует немедленно покинуть районы южного Ливана (район к югу от реки Литани), учитывая недавние вооружённые столкновения», — говорится в заявлении.

Кроме того, румынский МИД рекомендовал гражданам не ездить в Ливан, а уже находящихся на территории страны граждан Румынии призвали покинуть Ливан.

Ранее МИД Нидерландов рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок на территорию Ливана из-за роста напряжённости в регионе.

С аналогичными рекомендациями к гражданам обратился МИД Великобритании.

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