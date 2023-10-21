МИД Румынии рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Ливан
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Об этом говорится на сайте румынского внешнеполитического ведомства.
«МИД настоятельно рекомендует немедленно покинуть районы южного Ливана (район к югу от реки Литани), учитывая недавние вооружённые столкновения», — говорится в заявлении.
Кроме того, румынский МИД рекомендовал гражданам не ездить в Ливан, а уже находящихся на территории страны граждан Румынии призвали покинуть Ливан.
Ранее МИД Нидерландов рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок на территорию Ливана из-за роста напряжённости в регионе.
С аналогичными рекомендациями к гражданам обратился МИД Великобритании.