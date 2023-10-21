Полянский: Россия инициирует заседание СБ ООН по конфликту на Ближнем Востоке

Российская сторона собирается запросить очередное заседание Совета Безопасности ООН по урегулированию палестино-израильского конфликта, заявил первый зампостпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Мы обязательно будем собирать новое заседание Совета Безопасности. Как показала практика, никто, кроме нас, не осмеливается это делать», — сообщил он в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».

Как пишет ТАСС, Полянский добавил, что на будущей неделе возобновится 10-я чрезвычайная специальная сессия Генеральной Ассамблеи по ситуации на Ближнем Востоке.

Он отметил, что имеется обращение от арабских и исламских стран по поводу возобновления такой спецсессии.

Ранее Полянский заявил, что ежемесячное заседание СБ ООН по ближневосточному урегулированию состоится 24 октября.