Полянский: Россия инициирует заседание СБ ООН по конфликту на Ближнем Востоке
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«Мы обязательно будем собирать новое заседание Совета Безопасности. Как показала практика, никто, кроме нас, не осмеливается это делать», — сообщил он в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».
Как пишет ТАСС, Полянский добавил, что на будущей неделе возобновится 10-я чрезвычайная специальная сессия Генеральной Ассамблеи по ситуации на Ближнем Востоке.
Он отметил, что имеется обращение от арабских и исламских стран по поводу возобновления такой спецсессии.
Ранее Полянский заявил, что ежемесячное заседание СБ ООН по ближневосточному урегулированию состоится 24 октября.