Захарова спрогнозировала «истерику» в КНР из-за антироссийских санкций Литвы
- РИА Новости
«Страшно представить, какая истерика начнётся у китайских производителей спиц и кнопок, если они узнают о планах Литвы «разрушить российские промышленные мощности», — написала она в Telegram.
Захарова также задумалась о том, куда Литва денет всю эту продукцию в случае принятия решения о введении ограничений.
«Не знаю, могут выложить на своей автостраде кнопками, гвоздями, спицами и иглами надпись «назло России», — добавила она.
Ранее в EUobserver со ссылкой на источник сообщили, что Литва предлагает ЕС запретить экспорт вязальных спиц в Россию.
Также сообщалось, что МИД Эстонии призвал ввести полное торговое эмбарго в отношении России.
Глава дипведомства Маргус Цахкна отметил, что необходимо продолжить ужесточение санкций против Москвы, а также начать усиливать их реализацию и усложнять уклонение от них.
Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв заявил в беседе с RT, что данная инициатива «имеет только желание вызвать некий медийный резонанс».