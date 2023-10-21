Захарова спрогнозировала «истерику» в КНР из-за антироссийских санкций Литвы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова спрогнозировала «истерику» среди производителей КНР на фоне сообщений о планах Литвы запретить экспортировать в страну гвозди, кнопки, швейные иглы и вязальные спицы.

«Страшно представить, какая истерика начнётся у китайских производителей спиц и кнопок, если они узнают о планах Литвы «разрушить российские промышленные мощности», — написала она в Telegram.

Захарова также задумалась о том, куда Литва денет всю эту продукцию в случае принятия решения о введении ограничений.

«Не знаю, могут выложить на своей автостраде кнопками, гвоздями, спицами и иглами надпись «назло России», — добавила она.

Ранее в EUobserver со ссылкой на источник сообщили, что Литва предлагает ЕС запретить экспорт вязальных спиц в Россию.

Также сообщалось, что МИД Эстонии призвал ввести полное торговое эмбарго в отношении России.

Глава дипведомства Маргус Цахкна отметил, что необходимо продолжить ужесточение санкций против Москвы, а также начать усиливать их реализацию и усложнять уклонение от них.

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв заявил в беседе с RT, что данная инициатива «имеет только желание вызвать некий медийный резонанс».