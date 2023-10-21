Военная поддержка Украины в конечном счете приведёт США к поражению, сравнимому с тем, которое они потерпели в Афганистане, заявил посол КНДР в России Син Хон Чхоль.

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как передаёт ТАСС, по словам посла, война Соединённых Штатов на Украине, в которой они расходуют денежные средства на астрономические суммы и нарушают интересы европейцев, чтобы построить однополярный мир, войдёт в историю как «вторая война в Афганистане и закроет «позорный занавес».

9 октября глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи будут решены быстрее, если на Украине станет меньше западного оружия.