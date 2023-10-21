Tempo: портреты Байдена и Нетаньяху сожгли у посольства США в Индонезии

На митинге в Индонезии демонстранты сожгли портреты президента Соединённых Штатов Джо Байдена и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

Об этом пишет издание Tempo.

Как передаёт РИА Новости, в материале сказано, что в митинге в Джакарте приняли участие несколько сотен индонезийцев.

Уточняется, что толпа сожгла флаги Израиля и фотографии Нетаньяху и Байдена.

Кроме того, активисты скандировали лозунги «Свободная Палестина» и «От реки до моря Палестина будет свободной».

19 октября полицейские оттеснили активистов, выступающих за прекращение боевых действий в секторе Газа, от одного из зданий конгресса США в Вашингтоне.