Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили работу платформы «3 + 3» по Южному Кавказу
Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в ходе телефонного разговора работу консультативной региональной платформы «3 + 3» по Южному Кавказу.
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Об этом говорится в сообщении МИД России.
«Сверены подходы применительно к деятельности консультативной региональной платформы «3 + 3», — заявили в ведомстве.
Ранее стало известно, что Лавров посетит Белоруссию с визитом в четверг, 26 октября.
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