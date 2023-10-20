Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили работу платформы «3 + 3» по Южному Кавказу

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в ходе телефонного разговора работу консультативной региональной платформы «3 + 3» по Южному Кавказу.

Gettyimages.ru

Об этом говорится в сообщении МИД России. «Сверены подходы применительно к деятельности консультативной региональной платформы «3 + 3», — заявили в ведомстве. Ранее стало известно, что Лавров посетит Белоруссию с визитом в четверг, 26 октября.