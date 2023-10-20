Лавров назвал слухами утверждения США о якобы военной помощи России от КНДР

Глава российского МИД Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1» назвал слухами утверждения США о якобы поставках военной помощи России от КНДР.

Он прокомментировал утверждения координатора по стратегическим коммуникациям американской администрации Джона Кирби о том, что в Россию якобы были доставлены тысячи контейнеров с военной помощью.

«Я не комментирую слухи. То, что американцы постоянно всех во всем обвиняют, это не новость», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Он также заявил, что Москве нет дела до паники и злости США в связи с переговорами России и Северной Кореи.

По его словам, Россия ни с кем не дружит против кого-то.

До этого эксперты санкционного комитета СБ ООН не смогли подтвердить заявлений о якобы передаче России оружия со стороны КНДР.