Лавров назвал слухами утверждения США о якобы военной помощи России от КНДР
- РИА Новости
Он прокомментировал утверждения координатора по стратегическим коммуникациям американской администрации Джона Кирби о том, что в Россию якобы были доставлены тысячи контейнеров с военной помощью.
«Я не комментирую слухи. То, что американцы постоянно всех во всем обвиняют, это не новость», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.
Он также заявил, что Москве нет дела до паники и злости США в связи с переговорами России и Северной Кореи.
По его словам, Россия ни с кем не дружит против кого-то.
До этого эксперты санкционного комитета СБ ООН не смогли подтвердить заявлений о якобы передаче России оружия со стороны КНДР.