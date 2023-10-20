Посол: Израиль временно не будет заводить дела на ответственных за атаку ХАМАС

Израиль не станет заводить дела на официальных лиц, ответственных за атаку ХАМАС, до завершения боевых действий, заявил израильский посол в России Александр Бен Цви.

«Некоторые официальные лица приняли ответственность за то, что произошло. Что будет дальше — будет после окончания военных действий... До момента, пока военные действия не закончатся, вряд ли мы будем этим заниматься», — цитирует его ТАСС.

Посол также сообщил об уничтожении всех проникших на территорию израильского государства боевиков движения ХАМАС.

Ранее израильский посол в ЕС и НАТО Хаим Регев заявил, что Израиль пойдёт до конца в деле полного уничтожения палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.