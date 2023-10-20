Посол: Израиль временно не будет заводить дела на ответственных за атаку ХАМАС
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«Некоторые официальные лица приняли ответственность за то, что произошло. Что будет дальше — будет после окончания военных действий... До момента, пока военные действия не закончатся, вряд ли мы будем этим заниматься», — цитирует его ТАСС.
Посол также сообщил об уничтожении всех проникших на территорию израильского государства боевиков движения ХАМАС.
Ранее израильский посол в ЕС и НАТО Хаим Регев заявил, что Израиль пойдёт до конца в деле полного уничтожения палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.