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Посол: Израиль временно не будет заводить дела на ответственных за атаку ХАМАС

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Израиль не станет заводить дела на официальных лиц, ответственных за атаку ХАМАС, до завершения боевых действий, заявил израильский посол в России Александр Бен Цви.
Посол: Израиль временно не будет заводить дела на ответственных за атаку ХАМАС
  • Gettyimages.ru

«Некоторые официальные лица приняли ответственность за то, что произошло. Что будет дальше — будет после окончания военных действий... До момента, пока военные действия не закончатся, вряд ли мы будем этим заниматься», — цитирует его ТАСС.

Посол также сообщил об уничтожении всех проникших на территорию израильского государства боевиков движения ХАМАС.

Ранее израильский посол в ЕС и НАТО Хаим Регев заявил, что Израиль пойдёт до конца в деле полного уничтожения палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

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