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Ozon приступит к добровольному делистингу с биржи NASDAQ

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Ozon решил провести делистинг своих американских депозитарных акции (ADS) с американской фондовой биржи NASDAQ. Компания планирует до 30 октября подать форму, запускающую эту процедуру.
Ozon приступит к добровольному делистингу с биржи NASDAQ
  • Gettyimages.ru

«Мы приняли решение о самостоятельном исключении бумаг с биржи, поскольку мы исчерпали все доступные возможности для подачи апелляций на решение о делистинге», — заявила пресс-служба компании.

У руководства Ozon нет оснований полагать, что торговля ADS Ozon на NASDAQ будет возобновлена.

Принимаемое решение направлено на снижение затрат, которые связаны с предоставлением отчётности по стандартам Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Бумаги Ozon при этом продолжат обращаться на Московской бирже (МОЕХ) и Международной бирже Астаны (AIX).

В марте фондовая биржа NASDAQ сообщила о делистинге ценных бумаг ряда российских компаний.

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