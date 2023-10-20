Ozon приступит к добровольному делистингу с биржи NASDAQ

Ozon решил провести делистинг своих американских депозитарных акции (ADS) с американской фондовой биржи NASDAQ. Компания планирует до 30 октября подать форму, запускающую эту процедуру.

«Мы приняли решение о самостоятельном исключении бумаг с биржи, поскольку мы исчерпали все доступные возможности для подачи апелляций на решение о делистинге», — заявила пресс-служба компании.

У руководства Ozon нет оснований полагать, что торговля ADS Ozon на NASDAQ будет возобновлена.

Принимаемое решение направлено на снижение затрат, которые связаны с предоставлением отчётности по стандартам Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Бумаги Ozon при этом продолжат обращаться на Московской бирже (МОЕХ) и Международной бирже Астаны (AIX).

В марте фондовая биржа NASDAQ сообщила о делистинге ценных бумаг ряда российских компаний.