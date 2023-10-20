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Дипломат Зыков заявил о выдавливании русского языка властями Латвии

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Установка Латвии на ликвидацию государственного вещания на русском языке укладывается в многолетнюю линию страны по выдавливанию русского языка из всех сфер жизни.

Об этом сообщил в беседе с «Известиями» временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков.

Таким образом он прокомментировал голосование депутатами Латвии за новую концепцию нацбезопасности, один из пунктов которой предусматривает запрет на использование русского языка в общественных СМИ с 2026 года.

«По сути введена тотальная цензура», — сказал дипломат.

Он добавил, что теперь предлагается «под нож отправить» и собственные государственные СМИ Латвии, которые по сей день продолжают вещать частично на русском языке.

В сентябре представитель Управления по делам гражданства и миграции МВД Латвии Майра Розе сообщила, что около 3,6 тыс. граждан России, которые проживают в Латвии, должны будут покинуть территорию страны после того, как они не сдали экзамен на знание латышского языка или не подали заявку на его прохождение.

11 октября руководство Государственного центра содержания образования (VISC) Латвии уволило эксперта Риту Курсите после того, как она высказалась о школьных материалах по русскому языку.

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