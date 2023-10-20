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Ким Чен Ын заявил о готовности КНДР выполнить договорённости с Россией

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КНДР готова реализовать договорённости, достигнутые на встрече лидера страны Ким Чен Ына с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом Ким Чен Ын заявил главе российского МИД Сергею Лаврову в Пхеньяне.

Как передаёт ТАСС, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщает, что северокорейский лидер выразил позицию правительства республики реализовать договорённости, достигнутые на корейско-российском саммите, чтобы выстроить стабильные отношения КНДР и России.

Ранее Ким Чен Ын отметил, что дружеские отношения России и КНДР укрепляются.

Лавров заявил, что Россия полностью поддерживает КНДР в стремлении отстаивать независимость страны.

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