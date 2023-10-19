Полянский: позиция США не даёт воздействовать на Израиль в рамках ООН
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Дипломат заявил, что США использовали своё право вето в Совбезе ООН, чтобы помешать прекращению огня в регионе.
«Из-за позиции американцев у нас нет возможности воздействовать на Израиль в рамках ООН», — подчеркнул он.
Полянский отметил, что гуманитарную помощь в Газу отправили, но этого недостаточно — должно быть полное прекращение огня.
18 октября дипломат сообщил, что отклонение российской поправки к бразильскому проекту резолюции СБ ООН о прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта — это огромный внешнеполитический провал Вашингтона.