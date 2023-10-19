Полянский: позиция США не даёт воздействовать на Израиль в рамках ООН

Запад критиковал Россию за действия на Украине, но не критиковал Израиль за ковровые бомбардировки в Газе, заявил в программе RT Arabic «Ньюсмейкер» первый зампостпреда Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский.

Дипломат заявил, что США использовали своё право вето в Совбезе ООН, чтобы помешать прекращению огня в регионе.

«Из-за позиции американцев у нас нет возможности воздействовать на Израиль в рамках ООН», — подчеркнул он.

Полянский отметил, что гуманитарную помощь в Газу отправили, но этого недостаточно — должно быть полное прекращение огня.

18 октября дипломат сообщил, что отклонение российской поправки к бразильскому проекту резолюции СБ ООН о прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта — это огромный внешнеполитический провал Вашингтона.