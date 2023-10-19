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ABC: израильским войскам дали «зелёный свет» на вход в сектор Газа

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Израильские войска получили «зелёный свет» на вхождение в сектор Газа, сообщает ABC News со ссылкой на члена Совета безопасности Израиля, министра экономики Нира Бараката.
ABC: израильским войскам дали «зелёный свет» на вход в сектор Газа
  • Gettyimages.ru

По его словам, освобождение заложников и жертвы среди гражданского населения «будут второстепенными», на первый план выходит задача по уничтожению ХАМАС.

Министр отметил, что задача будет выполнена, «даже если на это уйдет год».

По оценкам правительства Израиля, ХАМАС и «Исламский джихад» вместе насчитывают около 50 тыс. бойцов, говорится в материале.

Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее встретился с военными ЦАХАЛ и сообщил им, что скоро поступит приказ войти в сектор Газа.

Агентство Reuters ранее писало, что военная операция Израиля «Железные мечи» в секторе Газа будет отличаться «невиданной свирепостью».

Американский журналист Сеймур Херш выразил мнение, что Израиль намерен устроить на территории сектора Газа подобие разрушений японской Хиросимы, только без использования ядерного оружия.

Российский президент Владимир Путин отметил, что использование Израилем тяжёлой техники в жилых районах сектора Газа является сложным делом, которое чревато серьёзными последствиями для всех сторон.

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