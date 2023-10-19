В ХАМАС заявили об обстреле Тель-Авива

Боевое крыло движения ХАМАС — группировка «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама» — сообщило, что ведёт обстрел Тель-Авива в ответ на израильские действия в лагере беженцев на Западном берегу.

Gettyimages.ru

«Бригады аль-Кассама» обстреливают Тель-Авив в ответ на преступления оккупантом по отношению к населению лагеря Нур-Шамс», — говорится в заявлении. Ранее в ХАМАС сообщили о боях с израильскими войсками в лагере беженцев на Западном берегу.