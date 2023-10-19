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Палестинец с гражданством США рассказал, что не смог покинуть сектор Газа

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Палестинец с гражданством США Юсеф Абдель Азиз Абу Шаабан приехал в больницу «Аль-Шифа» в Газе. В интервью RT Arabic он рассказал, что его американский паспорт был «испачкан его же кровью во время израильских рейдов».
Палестинец с гражданством США рассказал, что не смог покинуть сектор Газа
  • Gettyimages.ru

Юноша рассказал, что дважды ездил на КПП «Рафах» на границе с Египтом, но так и не смог покинуть сектор Газа.

«Одна моя сестра умерла. А я, моя мать, мой отец и другая моя сестра ранены. Где государство, которое утверждает, что меня защищает?» — возмутился Юсеф.

Его слова приводит в своём Telegram-канале руководитель RT Arabic Майя Манна.

18 октября американский лидер Джо Байден заявил, что президент Египта согласился открыть КПП «Рафах» для доставки гумпомощи в сектор Газа.

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