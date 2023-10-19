Boeing ускорит поставки в Израиль систем наведения JDAM для авиабомб

Компания Boeing ускорит поставки Израилю систем наведения JDAM для переоборудования неуправляемых авиабомб в корректируемые.

«Boeing ускоряет поставку в Израиль 1,8 тыс. комплектов для переоборудования неуправляемых бомб в высокоточные боеприпасы», — сообщает Bloomberg со ссылкой на американского чиновника.

Ранее высокопоставленный сотрудник Государственного департамента США Джош Пол уволился из-за решения американского президента Джо Байдена о поставках оружия Израилю.

В Белом доме заявили, что Байден выступит 19 октября на тему Израиля и Украины.