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Boeing ускорит поставки в Израиль систем наведения JDAM для авиабомб

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Компания Boeing ускорит поставки Израилю систем наведения JDAM для переоборудования неуправляемых авиабомб в корректируемые.
Boeing ускорит поставки в Израиль систем наведения JDAM для авиабомб
  • Gettyimages.ru

«Boeing ускоряет поставку в Израиль 1,8 тыс. комплектов для переоборудования неуправляемых бомб в высокоточные боеприпасы», — сообщает Bloomberg со ссылкой на американского чиновника.

Ранее высокопоставленный сотрудник Государственного департамента США Джош Пол уволился из-за решения американского президента Джо Байдена о поставках оружия Израилю.

В Белом доме заявили, что Байден выступит 19 октября на тему Израиля и Украины.

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