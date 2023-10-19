Boeing ускорит поставки в Израиль систем наведения JDAM для авиабомб
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«Boeing ускоряет поставку в Израиль 1,8 тыс. комплектов для переоборудования неуправляемых бомб в высокоточные боеприпасы», — сообщает Bloomberg со ссылкой на американского чиновника.
Ранее высокопоставленный сотрудник Государственного департамента США Джош Пол уволился из-за решения американского президента Джо Байдена о поставках оружия Израилю.
В Белом доме заявили, что Байден выступит 19 октября на тему Израиля и Украины.